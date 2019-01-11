В 2019 году в аэропортах Татарстана запустят 24 рейса с дешевыми билетами

СЕГОДНЯ 12:10 2019-01-11T12:10:32+03:00

18 из них софинансирует сама республика

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Росавиация утвердила перечень субсидируемых авиамаршрутов для аэропортов Татарстана на 2019 год.

Всего будет 24 направления с дешевыми билетами. Так, например, из Казани можно будет улететь в Барнаул, Волгоград, Горно-Алтайск, Калининград, Липецк, Махачкалу, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Пермь, Самару, Ростов-на-Дону, Сургут, Томск, Усинск и Челябинск.

В свою очередь из нижнекамского аэропорта Бегишиво субсидируют полеты в Ростов-на-Дону, а из Бугульма - в Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут и Усинск.

При всем этом Татарстан из обозначенных 24 направлений принимает участие в софинансировании 18 авиамаршрутов. Сообщает Минтранс республики.

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