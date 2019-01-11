Казанцы предпочли заказывать угощения на новогодний стол онлайн

СЕГОДНЯ 13:36 2019-01-11T13:36:17+03:00

При этом в среднем за раз они платили 1 300 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Как и на что тратили свои деньги казанцы изучили в Яндекс.Кассе. Выяснилось, что с 1 по 8 января через онлайн-площадки сервиса жители столицы Татарстана предпочитали не выходить из дома и возиться на кухне, а заказывать еду в кафе и ресторанах с доставкой на дом. При этом в среднем за раз они платили 1 300 рублей.

Те, кто заказывал музыку и кино в интернете, в среднем потратили на это 1 370 рублей, за игры - 480 рублей. Существенные траты были для любителей походов на концерты, в кино, театры и музеи, они в среднем потратили на билеты по 2 280 рублей.

Но кое-кто продолжал учиться - средний чек казанцев за обучающие онлайн-курсы составил 3 190 рублей.

Не переставали казанцы и покупать. В топ-5 популярных товаров, которые они заказывали через интернет, вошли одежда, обувь и аксессуары, где средний чек составил 2 040 рублей, книги - 490 рублей. Входят в эту пятерку и товары для хобби - 1 030 рублей, косметика и парфюмерия - 3 390 рублей, товары для дома 4 360 рублей.