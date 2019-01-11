Пьяный житель Набережных Челнов упал на рельсы в московском метро

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-11T12:26:26+03:00

Мужчина выпил три литра пива, будучи в досаде от того, что потерял в столице России свои документы

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В четверг, 10 января в Москве на станции метро "Арбатская" 36-летний житель Набережных Челнов упал с пассажирской платформы в спасательный желоб под прибывающий состав. Машинист успел вовремя среагировать и предпринял экстренное торможение. Это и спасло татарстанцу жизнь.

Правда, помощь мужчине все-таки потребовалась. После того, как сотрудники полиции буквально за пять минут помогли ему подняться на платформу, на место были вызваны медики. По предварительному диагнозу у пострадавшего ушибы и растяжения мягких тканей.

По словам татарстанца, он выпил три литра пива после того, как потерял в столице свои документы, сообщает пресс-служба московской подземки. Сейчас проверяется информация о нахождении потерпевшего на учете в психдиспансерах

Данный инциндент особо на работу московского метрополитена не повлиял. Был всего лишь увеличен интервал между поездами, да и то только на время.

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