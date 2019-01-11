2019-01-11T12:26:26+03:00
Происшествия

Пьяный житель Набережных Челнов упал на рельсы в московском метро

Мужчина выпил три литра пива, будучи в досаде от того, что потерял в столице России свои документы
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В четверг, 10 января в Москве на станции метро "Арбатская" 36-летний житель Набережных Челнов упал с пассажирской платформы в спасательный желоб под прибывающий состав. Машинист успел вовремя среагировать и предпринял экстренное торможение. Это и спасло татарстанцу жизнь.

Правда, помощь мужчине все-таки потребовалась. После того, как сотрудники полиции буквально за пять минут помогли ему подняться на платформу, на место были вызваны медики. По предварительному диагнозу у пострадавшего ушибы и растяжения мягких тканей.

По словам татарстанца, он выпил три литра пива после того, как потерял в столице свои документы, сообщает пресс-служба московской подземки. Сейчас проверяется информация о нахождении потерпевшего на учете в психдиспансерах

Данный инциндент особо на работу московского метрополитена не повлиял. Был всего лишь увеличен интервал между поездами, да и то только на время.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижнекамец сделал предложение руки и сердца девушке, которая 13 раз ударила его ножом
Жители Набережных Челнов примут участие в фестивале снежных фигур "ICE CITY"
В Казани из-за пожара в кафе эвакуировались 15 человек
В Набережных Челнах джип подрезал легковушку, и она улетела в сугроб
В Чувашии учителя по шашкам будут судить за секс-насилие над 7-летней ученицей
В Казани коллективу Арбитражного суда Поволжского округа представили вновь назначенного председателя
В Казани начинается суд по уголовному делу «черных банкиров» на 6,5 миллиардов рублей
Казанцы предпочли заказывать угощения на новогодний стол онлайн
В Чувашии в 2018 году остались неосвоенными 394 миллиона рублей дорожного фонда
В Чебоксарах боксер признался в убийстве мужчины пропавшего еще летом 2018 года
В 2019 году в аэропортах Татарстана запустят 24 рейса с дешевыми билетами
В Казань прилетел зампредседателя Верховного Суда России Олег Свириденко
В Казани состоялось открытие гастролей татарского театра из Уфы "Нур"