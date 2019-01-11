В Казань прилетел зампредседателя Верховного Суда России Олег Свириденко

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-11T11:47:25+03:00

Его в аэропорту встретил президент Татарстана Рустам Минниханов

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В эту пятницу, 11 января, с рабочей поездкой в столицу Татарстана прибыл зампредседателя Верховного Суда России - председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России Олег Свириденко.

В аэропорту его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Планируется, что Олег Свириденко официально заявит о повторном назначении Юрия Глазова на пост председателя Арбитражного суда Поволжского округа.

К слову, соответствующий Указ был подписан Президентом России Владимиром Путиным еще 30 декабря прошлого года.

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