В Казань прилетел зампредседателя Верховного Суда России Олег Свириденко
Его в аэропорту встретил президент Татарстана Рустам Минниханов
Фото: president.tatar.ru
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В эту пятницу, 11 января, с рабочей поездкой в столицу Татарстана прибыл зампредседателя Верховного Суда России - председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России Олег Свириденко.
В аэропорту его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Планируется, что Олег Свириденко официально заявит о повторном назначении Юрия Глазова на пост председателя Арбитражного суда Поволжского округа.
К слову, соответствующий Указ был подписан Президентом России Владимиром Путиным еще 30 декабря прошлого года.
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