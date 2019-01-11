2019-01-11T11:22:27+03:00
Звезды

В Казани состоялось открытие гастролей татарского театра из Уфы "Нур"

9 января труппа показала спектакль "Перед свадьбой"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба театра "Нур"Фото: пресс-служба театра "Нур"
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Гастроли уфимского государственного татарского театра "Нур" в Казани начались в среду, 9 января. Их открытием стал показ на большой сцене театра имени Галисгара Камала спектакля "Перед свадьбой".

В этот вечер с приветственным словом выступили заслуженные артисты России, народные артисты Татарстана Наиля Гараева и Ильдар Хайруллин, заслуженный артист России Фанис Зиганшин, директор театра "Нур" Ильдар Хазеев и их главный режиссер Байрса Ибрагимов.

Известно, что актеры из Башкортостана пробудут в Казани вплоть до 13 января.

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