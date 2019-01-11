2019-01-11T10:34:48+03:00
Происшествия

В Казани задержали злоумышленника, ранившего администратора магазина

Подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений арестован на время следствия
Лика ИСАЕВА
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Мужчина арестовали на время следствияМужчина арестовали на время следствияФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло 8 января в одном из магазинов Московского района Казани. Там администратор преградил путь мужчине, который пытался вынести из зала неоплаченные продукты. Злоумышленник вытащил из кармана нож и несколько раз ударил потерпевшего в живот и сбежал. Раненного госпитализировали с тяжелыми травмами.

- На основании показаний потерпевшего и свидетелей был составлен словесный портрет нападавшего и разослан всем наружным службам полиции, - сообщили в пресс-службе УВД Казани.

Личность нападавшего установили быстро, им оказался 42-летний ранее судимый житель Удмуртии. Мужчину задержали на одной из улиц столицы Татарстана. Выяснилось, что задержанный ранее был несколько раз судим за аналогичные преступления.

Возбуждено уголовное дело статье «Разбой». Подозреваемый арестован на время следствия.

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