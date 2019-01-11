Житель Чувашии стал жертвой мошенницы на сайте интим-знакомств

11 Янв. 2019 2019-01-11T11:01:00+03:00

Девушка, с которой он переписывался, обещала ему прислать несколько откровенных фото за определенную плату

Изменить размер текста: A A

9 января 31-летний житель Новочебоксарска обратился в полицию с заявлением о хищении более 6 тысяч рублей с его карты. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенницы, зарегистрировавшись на сайте интим-знакомств.

Из дальнейшего рассказа пострадавшего полицейским стало понятно, что мужчина познакомился в интернете с симпатичной девушкой и начал с ней переписываться. В какой-то момент новая знакомая пообещала ему прислать свои откровенные фотографии за определенную сумму. Мужчина согласился и отправил в ответ фотографии своей банковской карты с двух сторон, чтобы барышня смогла убедиться в его платежеспособности.

После этого девушка ничего не писала, а с карты пропали все имеющиеся на ней деньги. Личность аферистки сейчас устанавливается.