2019-01-11T10:25:00+03:00
Новый год 2019

Казань в новогодние праздники посетили 150 тысяч туристов

Сред них были как россияне, так и граждане других государств
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Резиденцию Кыш Бабая посетило свыше 7 тысяч человекРезиденцию Кыш Бабая посетило свыше 7 тысяч человекФото: Лика ИСАЕВА
Изменить размер текста:

Более 150 тысяч туристов посетили Казань за время новогодних праздников. Среди них были как россияне, так и жители других государств. Комитет по туризму Татарстана отметил, что наибольший интерес для гостей столицы республики стали остров-град Свияжск и Казанский кремль. Возрастает интерес туристов к Великому Болгару, Елабуге и Чистополю.

Резиденцию татарского Деда Мороза - Кыш Бабая, и его дочки Кар Кызы посетили более 7 тысяч гостей.

При этом отмечается, что средняя загрузка татарстанских гостиниц составила 78,4 %. В самые популярные дни - 3-5 января, гостиницы были аполнены на 96%.

Еще больше материалов по теме: «Новый год 2019: Афиша, путешествия, зимние забавы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Чувашии стал жертвой мошенницы на сайте интим-знакомств
Казанская автостояна на 230 мест получил заключение о соответствии
В Казани задержали злоумышленника, ранившего администратора магазина
В Казани во время пожара спасли пять человек, одного отправили в больницу
В Татарстане ушел в почетную отставку судья Рафаил Шакирьянов
В Чебоксарах водитель прокатился по пешеходному мосту
Татарстан готов потратить на обучение чиновников почти 28 миллионов рублей
В Марий Эл пьяный попутчик угрожал женщине-водителю, и в итоге угнал ее иномарку
Башкирскую компанию за загрязнение почвы серой в Татарстане оштрафовали на 400 000 рублей
Парня из Чувашии будут судить по обвинению в избиении и изнасиловании
Крещение 2019 в Татарстане: в Зеленодольском районе организуют 8 официальных купелей
В Татарстане в новогоднем убийстве признался мужчина, состоящий на учете у психиатров
Кудряшов, по всей вероятности, покинет "Рубин", на игрока претендуют два клуба
В Казани из-за гибели рабочего на стройке дома ЖК «Палитра» возбудили уголовное дело
В 2019 году на обучение чиновников Татарстана потратят 28 миллионов рублей
Скинул с кровати и забил до перелома позвоночника: жителя Чувашии за гибель родственника приговорили к 8 годам колонии
Казань вошла в топ-3 популярных у туристов городов России за 2018 год
В Татарстане второй год подряд идет снижение рождаемости
В Татарстане начальникам предприятий за долги по зарплате будут применять самые серьезные меры