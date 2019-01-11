Казань в новогодние праздники посетили 150 тысяч туристов
Более 150 тысяч туристов посетили Казань за время новогодних праздников. Среди них были как россияне, так и жители других государств. Комитет по туризму Татарстана отметил, что наибольший интерес для гостей столицы республики стали остров-град Свияжск и Казанский кремль. Возрастает интерес туристов к Великому Болгару, Елабуге и Чистополю.
Резиденцию татарского Деда Мороза - Кыш Бабая, и его дочки Кар Кызы посетили более 7 тысяч гостей.
При этом отмечается, что средняя загрузка татарстанских гостиниц составила 78,4 %. В самые популярные дни - 3-5 января, гостиницы были аполнены на 96%.
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