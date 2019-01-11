В Казани во время пожара спасли пять человек, одного отправили в больницу

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:49:12+03:00

Пожарные вывели в спецмасках пять человек Фото: Из материалов пресс-службы

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Пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажки на улице Даурской в Советском районе Казани произошел 10 января в 3.05.

Огнеборцев вызвали соседи, которые рассказали о запахе дыма из жилья, где проживал мужчина. Приехавшим пожарным он рассказал, что на улицу из горящей квартиры выбежал сам, частично самостоятельно эвакуировались и соседи. Но из-за задымления в подъезде покинуть опасную территорию некоторые соседи не смогли.

Их выводили при помощи спецмасок спасаемых сотрудники МЧС Татарстана. Всего они спасли пять человек.

Выяснилось, что горят старые вещи в спальне на площади пять квадратных метров.

В больницу с отравлением продуктами горения доставлен 33-летний мужчина.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - заявили в МЧС Татарстана.