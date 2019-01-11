В Татарстане ушел в почетную отставку судья Рафаил Шакирьянов

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:33:22+03:00

Во время мероприятия Фото: Из материалов пресс-службы

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В Верховном Суде Татарстана 9 января торжественно проводили в почетную отставку председателя судебного состава гражданской коллегии Верховного Суда региона Рафаиля Шакирьянова. В мероприятии участвовали коллеги судьи.

Благодарственное письмо юбиляру вручил начальник Управления Судебного департамента в Республике Татарстан Зявдат Салихов.

Во время торжественного мероприятия получили награды и другие сотрудники Верховного Суда Татарстана: Почетной грамотой Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации удостоена администратор суд Наиля Киселева, медалью «За безупречную службу» консультант суда Аида Мухамадеева, медаль «За усердие» II степени помощник судьи Светлана Шадиева.