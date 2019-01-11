2019-01-11T09:33:22+03:00
Общество

В Татарстане ушел в почетную отставку судья Рафаил Шакирьянов

Председателя судебного состава гражданской коллегии Верховного суда республики проводили 9 января
Лика ИСАЕВА
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Во время мероприятияВо время мероприятияФото: Из материалов пресс-службы
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В Верховном Суде Татарстана 9 января торжественно проводили в почетную отставку председателя судебного состава гражданской коллегии Верховного Суда региона Рафаиля Шакирьянова. В мероприятии участвовали коллеги судьи.

Благодарственное письмо юбиляру вручил начальник Управления Судебного департамента в Республике Татарстан Зявдат Салихов.

Во время торжественного мероприятия получили награды и другие сотрудники Верховного Суда Татарстана: Почетной грамотой Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации удостоена администратор суд Наиля Киселева, медалью «За безупречную службу» консультант суда Аида Мухамадеева, медаль «За усердие» II степени помощник судьи Светлана Шадиева.

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