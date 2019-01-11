Татарстан готов потратить на обучение чиновников почти 28 миллионов рублей

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:53:29+03:00

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Для обучения государственных и муниципальных служащих в 2019 году правительство республики готово потратить примерно 28 миллионов рублей. Об этом стало известно из постановления о госзаказе, которое подписано премьер-министр Татарстана Алексем Песошиным.

В документе прописано, что необходимо "утвердить прилагаемую структуру государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Республики Татарстан на 2019 год с объемом финансирования 12,5 млн рублей". Только на обучение муниципальных служащих в 2019 году планируется выделить 15,4 миллиона рублей. Всем руководителям государственных органов республики и руководителям органов местного самоуправления рекомендуется обеспечить направление государственных и муниципальных служащих на дополнительное профессиональное образование.

Согласно этому документу будет обучено около 1,9 тыс. муниципальных служащих из городов и районов Татарстана.