2019-01-11T08:53:29+03:00
Общество

Татарстан готов потратить на обучение чиновников почти 28 миллионов рублей

На сайте госзакупок появится новый лот
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Алексей Песошин подписал постановление о госзаказеАлексей Песошин подписал постановление о госзаказеФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Для обучения государственных и муниципальных служащих в 2019 году правительство республики готово потратить примерно 28 миллионов рублей. Об этом стало известно из постановления о госзаказе, которое подписано премьер-министр Татарстана Алексем Песошиным.

В документе прописано, что необходимо "утвердить прилагаемую структуру государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Республики Татарстан на 2019 год с объемом финансирования 12,5 млн рублей". Только на обучение муниципальных служащих в 2019 году планируется выделить 15,4 миллиона рублей. Всем руководителям государственных органов республики и руководителям органов местного самоуправления рекомендуется обеспечить направление государственных и муниципальных служащих на дополнительное профессиональное образование.

Согласно этому документу будет обучено около 1,9 тыс. муниципальных служащих из городов и районов Татарстана.

Еще больше материалов по теме: «Политика в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Чувашии стал жертвой мошенницы на сайте интим-знакомств
Казанская автостояна на 230 мест получил заключение о соответствии
В Казани задержали злоумышленника, ранившего администратора магазина
Казань в новогодние праздники посетили 150 тысяч туристов
В Казани во время пожара спасли пять человек, одного отправили в больницу
В Татарстане ушел в почетную отставку судья Рафаил Шакирьянов
В Чебоксарах водитель прокатился по пешеходному мосту
В Марий Эл пьяный попутчик угрожал женщине-водителю, и в итоге угнал ее иномарку
Башкирскую компанию за загрязнение почвы серой в Татарстане оштрафовали на 400 000 рублей
Парня из Чувашии будут судить по обвинению в избиении и изнасиловании
Крещение 2019 в Татарстане: в Зеленодольском районе организуют 8 официальных купелей
В Татарстане в новогоднем убийстве признался мужчина, состоящий на учете у психиатров
Кудряшов, по всей вероятности, покинет "Рубин", на игрока претендуют два клуба
В Казани из-за гибели рабочего на стройке дома ЖК «Палитра» возбудили уголовное дело
В 2019 году на обучение чиновников Татарстана потратят 28 миллионов рублей
Скинул с кровати и забил до перелома позвоночника: жителя Чувашии за гибель родственника приговорили к 8 годам колонии
Казань вошла в топ-3 популярных у туристов городов России за 2018 год
В Татарстане второй год подряд идет снижение рождаемости
В Татарстане начальникам предприятий за долги по зарплате будут применять самые серьезные меры