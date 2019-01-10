В Татарстане в новогоднем убийстве признался мужчина, состоящий на учете у психиатров

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:47:41+03:00

Утверждается, что он зарезал своего собутыльника и спокойно продолжил выпивать. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Утром 1 января в котельной одного из домов села Красная горка Мамадышского района было найдено тело 34-летнего мужчины. На его груди виднелись колото-резанные раны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в совершении этого преступления был задержан 47-летний мужчина, состоящий на учете у психиатров. Он свою причастность к убийству признал.

По версии следствия, задержанный вместе с убитым отмечал Новый год 2019 в той самой котельной. В один из моментов между мужчинами вспыхнула ссора. Тогда подозреваемый зарезал своего собутыльника. При этом после убийства он продолжил выпивать. Там его вместе с телом и застал вернувшийся из гостей хозяин дома.

- Сейчас мужчина находится под стражей, ему уже предъявлено обвинение, идет расследование, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Там также отмечают, что данный мужчина уже 8 раз привлекался к принудительным мерам медицинского воздействия за совершение различных преступлений.