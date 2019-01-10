В Казани из-за гибели рабочего на стройке дома ЖК «Палитра» возбудили уголовное дело

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:21:51+03:00

В свой первый день на работе он сорвался с высоты 9 этажа

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7 января около строящегося жилого дома казанского ЖК «Палитра» на улице Братьев Батталовых нашли тело 21-летнего рабочего. Все указывало на то, что парень упал с высоты и разбился.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По предварительной пока информации, это был первый рабочий день парня на этой стройке. Он должен был находится на первом этаже, поскольку не имел допуска к высотным работам. Тем не менее монтажник начал трудится на 9 этаже, где поскользнулся и сорвался вниз.

- В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на стройке. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.