2019-01-10T18:07:05+03:00
Экономика

В 2019 году на обучение чиновников Татарстана потратят 28 миллионов рублей

Свою квалификацию повысят порядка 3,5 тысяч государственных и муниципальных служащих
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о госзаказе на обучение республиканских чиновников в 2019 году. Известно, что на эти цели из регионального бюджета уже готовы выделить 28 миллионов рублей.

Исходя из текста постановления, на эти деньги свою квалификацию должны повысить около 1,6 тысяч сотрудников татарстанских министерств и ведомств, а также аппарата президента республики и 1,9 тысяч муниципальных служащих из городов и районов региона.

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