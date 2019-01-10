2019-01-10T16:40:07+03:00
Экономика

В Татарстане начальникам предприятий за долги по зарплате будут применять самые серьезные меры

Об этом заявил премьер-министр республики Алексей Песошин
Олег ЛУГОВОЙ
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В республике только предприятия-банкроты и те организации, которые только проходят эту процедуру, задолжали своим работникам более 80 миллионов рублей.В республике только предприятия-банкроты и те организации, которые только проходят эту процедуру, задолжали своим работникам более 80 миллионов рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В этот четверг, 10 января, состоялась итоговая коллегия Минтруда Татарстана. На этом заседании премьер-министр республики Алексей Песошин обратил внимание на проблему роста просроченной задолженности по выплате зарплаты в регионе.

- К руководителям предприятий, имеющих просроченную задолженность по выплате заработной платы, и особенно к тем, кто скрывает ее, прошу применять самые серьезные меры воздействия, - заявил глава татарстанского правительства.

Так, по данным главы Минтруда республики Эльмиры Зариповой только предприятия-банкроты и те организации, которые только проходят эту процедуру, задолжали своим работникам более 80 миллионов рублей.

В итоге премьер-министр Татарстана поручил отраслевым министерствам и ведомствам держать ситуацию на контроле и продолжить активную работу с должниками. Вплоть до привлечения к этому процессу республиканских Госинспекции труда и прокуратуры.

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