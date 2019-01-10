В Татарстане второй год подряд идет снижение рождаемости

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:01:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что в 2018 году были объявлены инициативы Президента России Владимира Путина о повышении рождаемости в стране, в Татарстане этот показатель второй год подряд становится все меньше. Так, за последние 10 месяцев 2018 года в республике появились на свет 42 648 детей. Это на 3,7% меньше, чем за такой же период 2017 года.

Однако, по словам министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмиры Зариповой, на данный момент ситуация немного сгладилась.

Эти данные были приведены на итоговой коллегии республиканского ведомства. В том числе его руководитель Эльмира Зарипова отметила, что в селах и городах Татарстана действуют 38 президентских программ по поддержке рождаемости. Так, например, в прошлом году специальные выплаты получили более 2 тысяч молодых матерей, проживающих в селах.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен