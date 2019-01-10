2019-01-10T19:34:57+03:00
Происшествия

Парня из Чувашии будут судить по обвинению в избиении и изнасиловании

Сейчас он находится под стражей
Олег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что он по пьяни залез в квартиру к 18-летней девушке.Утверждается, что он по пьяни залез в квартиру к 18-летней девушке.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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23-летнего жителя города Цивильска обвиняют сразу по двум уголовным статьям: «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».

По версии следствия, именно он в ночь на 25 октября прошлого года в своем городе по пьяни залез в квартиру к 18-летней девушке. Там он избил ее, изнасиловал, сексуально надругался, а после сбежал. Потерпевшая же незамедлительно сообщила о произошедшем в полицию.

В итоге подозреваемого довольно быстро задержали, возбудили уголовное дело и поместили под стражу.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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