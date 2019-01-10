Парня из Чувашии будут судить по обвинению в избиении и изнасиловании
23-летнего жителя города Цивильска обвиняют сразу по двум уголовным статьям: «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».
По версии следствия, именно он в ночь на 25 октября прошлого года в своем городе по пьяни залез в квартиру к 18-летней девушке. Там он избил ее, изнасиловал, сексуально надругался, а после сбежал. Потерпевшая же незамедлительно сообщила о произошедшем в полицию.
В итоге подозреваемого довольно быстро задержали, возбудили уголовное дело и поместили под стражу.
- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
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