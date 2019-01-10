2019-01-10T18:35:40+03:00
Спорт

Кудряшов, по всей вероятности, покинет "Рубин", на игрока претендуют два клуба

Так, к защитнику проявляют интерес "Краснодар" и "Зенит"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВА.Фото: Алина НИЗАМОВА.
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Защитник "Рубина" Федор Кудряшов, который не полетел с командой на первый сбор в Турцию, может покинуть клуб. Так, по данным Championat.com, 31-летний футболист должен пополнить состав "Краснодара". Сейчас стороны ведут переговоры о его переходе, которые находятся на продвинутой стадии.

Впрочем, по данным СМИ, "Краснодар" не единственный вариант для Кудряшова. Так, в опытном защитнике заинтересован еще и лидер Премьер-Лиги, питерский "Зенит", который подыскивает игрока на фланг обороны.

Отметим, что Кудряшов перебрался в "Рубин" из "Ростова" летом 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл только в 9 матчах. Причина - травма, полученная еще на Чемпионате мира, где Кудряшов выступал в составе сборной России.

Одной из причин ухода Кудряшова может быть сложное финансовое положение "Рубина". Этот футболист один из самых высокооплачиваемых игроков команды. Учитывая взятый казанским клубом курс на экономию, вполне логично, что препятствовать переходу игрока в "Рубине" не будут.

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