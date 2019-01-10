Крещение 2019 в Татарстане: в Зеленодольском районе организуют 8 официальных купелей

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:02:32+03:00

Соответствующие мероприятия пройдут с 19 по 21 января

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С 19 по 21 января в Зеленадольске будет организован ряд мероприятий, посвещенных празднованию одного из главных хритианских праздников - Крещение Господне. В связи с этим в районе организуют 8 официальных купелей. В частности, они расположаться:

- в Раифском Богородицком мужском монастыре. Здесь всех желающих будут ждать с 19 по 21 января;

- в Архиерейском Подворье – 19 и 20 января;

- в Приходе церкви иконы Божьей матери «Грузинская» – 19 и 20 января;

- в Приходе церкви Воздвижение креста Господня – также 19 и 20 января;

- в детско-юношеской спортивной школе №6 «Бригантина» - 19 января;

- в храме Андрея Первозванного – 19 января;

- в санатории «Дельфин» - 19 и 20 января;

- в храме иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» - 19 и 20 января.

Для зеленодольцев организуют перевозки пассажирским автотранспортом от поселка Садовый до Раифского Богородицкого мужского монастыря.

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