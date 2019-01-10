2019-01-10T19:46:26+03:00
Общество

Башкирскую компанию за загрязнение почвы серой в Татарстане оштрафовали на 400 000 рублей

Речь идет о площади 11 квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
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Еще в апреле прошлого года на территории торгово-закупочной базы в Альметьевске экологи выявили факт загрязнения почвы технической серой на площади 11 квадратных метров.

Выяснилось, что в этом виновата компания из Башкирии, которая арендовала там склад.

По факту к сбросу отходов четвертого класса опасности на почву на фирму был наложен штраф в 400 000 рублей за «невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель». Сообщает Минэкологии Татарстана.

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