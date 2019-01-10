2019-01-10T16:06:09+03:00
Спорт

Автор «золотого» гола и капитан сборной Грузии: кем планирует усилиться казанский «Рубин»

Футбольный клуб интересуется Хетагом Хосоновым и Зурабом Даветашвили
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Матч ТВ.Фото: Матч ТВ.
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Казанский «Рубин» продолжает поиски вариантов для усиления состава. Так, клуб обратил внимание на полузащитника московского ЦСКА Хетага Хосонова.

По данным ряда СМИ, речь идет об аренде до конца сезона. При этом, заплатить за эту самую аренду казанцы не смогут, зато готовы взять на себя выплату зарплаты 20-летнему футболисту.

Нынешний сезон для Хосонова начался просто превосходно. В матче за суперкубок России против «Локомотива» именно его гол стал победным и принес армейскому клубу очередной трофей. Всего в нынешнем сезоне на счету Хетага Хосонова 8 матчей за ЦСКА.

К слову, «Рубин» не единственный клуб, который хочет арендовать 20-летнего полузащитника. Другими претендентами на игрока называют «Уфу» и «Енисей».

Еще одним потенциальным новичком казанцев называют 17-летнего защитника Зураба Давиташвили. Он, к слову, капитан сборной Грузии U-17. В последнее время игрок выступал за тбилисский «Локомотиви». В нынешнем сезоне на его счету 2 гола в 15 матчах в чемпионате Грузии.

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