Кабмин Татарстана хочет избавить водителей автобусов от плана по доходам

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:22:51+03:00

Это может коснуться лишь Казани и Набережных Челнов

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Кабмин Татарстана выступил с предложением избавить водителей автобусов в Казани и Набережных Челнах от необходимости выполнять план по доходам. Соответствующая идея представлена в постановлении, которое появилось на официальном портале правовой информации республики.

Так, руководителям двух татарстанских городов в срок до 1 августа текущего года нужно будет принять дополнительные меры по профилактике аварийности на общественном транспорте. В числе возможных мер имеется путь избавления зависимости дохода водителей от выполнения плана. Так, как из-за этого они могут спешить и превышать скорость, создавая на дорогах аварийные ситуации.

Помимо этого до 1 марта им нужно будет изучить опыт Самары в организации регулярных пассажирских перевозок.

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