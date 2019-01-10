Казань вошла в топ-3 популярных у туристов городов России за 2018 год

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:17:00+03:00

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Специалисты сервиса Tvil.ru, подводя итоги ушедшего года, составили рейтинг популярных среди туристов российских городов-2018.

Так, в топ-3 вошла Казань. Впереди столицы Татарстана только Санкт-Петербург и Москва.

Этот рейтинг составлялся по данным бронирования гостиниц и отелей. Согласно им, путешественники в прошлом году тратили на аренду жилья в Казани чуть более 3 тысяч рублей в сутки на трех человек, проводя при этом в городе, опять же в среднем, почти три дня.

После Казани список популярных среди туристов российских городов-2018 выглядит так: Краснодар, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Воронеж, Нижний Новгород и Тула.

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