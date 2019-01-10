Скинул с кровати и забил до перелома позвоночника: жителя Чувашии за гибель родственника приговорили к 8 годам колонии

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:37:43+03:00

Мужчину пыталась остановить его мать, но безуспешно, 88-летний старик от полученных травм скончался в больнице

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35-летний безработный из деревни Яншихово Батыревского района признан виновным в гибели своего 88-летнего родственника.

Так, вечером 13 сентября прошлого года осужденный у себя дома по пьяни скинул с кровати старика и начал его жестоко избивать, в том числе и ногами. Бил так, что аж переломал родственнику позвоночник.

Невольным свидетелем расправы стала мать пьяного мужчины. Она попыталась остановить сына, но безуспешно. Тогда женщина побежала звать на помощь соседей. В итоге 88-летнего пенсионера увезли в больницу, где он от полученных травм скончался на следующий же день.

- Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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