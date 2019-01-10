Всемирный банк в России и Татарстан подписали меморандум о взаимопонимании

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:07:58+03:00

Это произошло в рамках итоговой коллегии министерства труда, занятости и социальной защиты республики

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В четверг, 10 января, Международный банком реконструкции и развития и Татарстан заключили меморандум о взаимопонимании. Документ подписали премьер-министр республики Алексей Песошин и директор банка Андраш Хорваи.

Известно, что с этого времени будет организована работа по направлению «Содействие в совершенствовании подходов к предоставлению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, с учетом лучших международных практик».

Подписание прошло в рамках итоговой коллегии министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

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