2019-01-10T14:13:06+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле в аварии трех иномарок пострадали семилетняя девочка и ее мать

Авария произошла на Ленинском проспекте столицы Марий Эл [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: ГИБДД Марий ЭлФото: ГИБДД Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в 7.25 в среду, 9 января, на Ленинском проспекте столицы Марий Эл.

По предварительным данным, водитель внедорожника "ТОУОТА LАND СRUISЕR РRАDО" выехал на встречку и врезался в "RЕNАULТ LОGАN".

После этого французскю иномарку отбросило на "DАЕWОО NЕХIА", которая в свою очередь влетела во все тот же "ТОУОТА LАND СRUISЕR РRАDО".

- В результате ДТП пострадали две пассажирки иномарки "RЕNАULТ LОGАN" - 40-летняя женщина-водитель и ее семилетняя дочь, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл. - Обстоятельства столкновения устанавливаются.

Фото: ГИБДД Марий Эл

Фото: ГИБДД Марий Эл

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