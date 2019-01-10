В Чебоксарах для сити-менеджера Алексея Ладыкова ищут двух новых заместителей и начальника кадровой службы

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:41:05+03:00

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Администрация Чебоксар принимает документы на четыре вакантные должности. Среди них замглавы города по экономическому развитию и финансам, замглавы города по вопросам архитектуры и градостроительства, начальник кадровой службы и главный специалист-эксперт отдела правовой защиты правового управления.

Известно, что до конца апреля 2018 года место заместителя Алексея Ладыкова по экономическому развитию и финансам занимала Надежда Колебанова. А замглавы города по вопросам архитектуры и градостроительства до начала августа прошлого года был Анатолий Павлов. Оба они покинули свои должности после прокурорских проверок.

Отметим, что документы от соискателей на вышеперечисленные должности администрация Чебоксар принимает вплоть до 29 января.

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