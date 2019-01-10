В 2019 году маршрут Казанского марафона изменится

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:34:41+03:00

Массовые забеги пройдут с 4 по 5 мая

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Маршрут традиционного Казанского марафона решили изменить. Так, в 2019 году его участники стартуют от Центрального стадиона и пробегут один круг. Он охватит собой Старо-Татарскую слободу, Казанский Кремль, Кремлевскую набережную, и ряд спортобъектов, в числе которых Баскет-холл, «Татнефть-Арену», «Казань Арену» и Дворец водных видов спорта.

Также участники марафона пробегут по Кремлевской и Кировской дамбам, мосту «Миллениум».

Участники могут выбрать одну из четырех дистанций. Так, забег на 3 километра пройдет 4 мая, а основные старты – на 10, 21,1 и 42,2 километра – состоятся 5 мая.

Будет и традиционный детский забег на 600 метров. Сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

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