В Марий Эл грузовик МАН вылетел в кювет и врезался в дерево

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:57:17+03:00

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Авария с участием грузовика MAN произошла в Оршанском районе республики. На 124 километре автодороги «Вятка» 31-летний водитель, управляя грузовой автомашиной с полуприцепом, по предварительным данным, не учел дорожные и метеорологические условия, превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Сразу после этого его грузовик врезался в дерево.

- Водитель получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл.

Фото: ГИБДД Марий Эл

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