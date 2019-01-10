2019-01-10T13:32:41+03:00
Общество

В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли пенсионерку от обморожения на трассе

Женщина долго не могла поймать попутный автомобиль [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: ГИБДД ТатарстанаФото: ГИБДД Татарстана
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Во время патрулирования на трассе "Казань-Оренбург" заместитель командира взвода отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Татарстан старший лейтенант полиции Денис Агеев заметил на обочине женщину. Пенсионерка пыталась остановить попутки, но все они проезжали мимо.

Офицер остановился, спросил, может ли он чем-нибудь ей помочь. Женщина призналась, что очень замерзла, пытается добраться до города, но ей никто из проезжающих мимо автомобилистов в этом помочь не хочет.

Пенсионерка основательно замерзла, и Агеев усадил женщину в салон патрульного автомобиля.

Фото: ГИБДД Татарстана

Фото: ГИБДД Татарстана

Когда она отогрелась и выяснилось, что помощь медиков ей не нужна, женщину доставили в ближайший населенный пункт, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД Татарстана.

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