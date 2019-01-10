2019-01-10T12:47:45+03:00
Авто

В 2019 году на дорогах общего пользования Набережных Челнов начнут испытывать беспилотные «КАМАЗы»

При этом, во избежание нестандартных ситуаций, в кабине будет находится опытный водитель
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: vestikamaza.ruФото: vestikamaza.ru
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Стало известно, где именно в Татарстане пройдут испытания беспилотных машин на дорогах общего пользования. Так, согласно сообщению пресс-службы «Ростеха», автоматизированные «КАМАЗы» пройдут тестирование на территории Набережных Челнов. При этом помимо общих дорог будут задействованы и закрытые полигоны.

Напомним, с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года помимо Татарстана беспилотники решили испытывать и на дорогах Москвы.

Во время тестирования, во избежание нестандартных ситуаций, в кабине будет находится опытный водитель. Его действия и поведение беспилотника на дороге будет фиксировать видеорегистратор. В случае нанесения в ходе эксперимента вреда имуществу или человека, все оплатит владелец беспилотника.

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