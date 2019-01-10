В квартире ветерана, которому коллекторы угрожали паяльником, сделают ремонт за счет управляющей компании
История 91-летнего фронтовика Юрия Величко, которому коллекторы угрожали "паяльник в одно место вставить", вновь получила свое продолжение. Так, управляющая компания, которая в 2018 году несколько раз отключала свет ветерану и присылала квитанции о якобы существующем долге в 45 тысяч рублей, теперь готова оплатить ремонт в его небольшой квартире.
Напомним, ранее с Юрием Величко в управляющей компании разговаривать вовсе не собирались. Более того, они передали долги пенсионера коллекторам.
- Они стали мне угрожать! Звонили, приходили, хулиганили, - рассказывал корреспонденту "КП-Казань" фронтовик о своей встрече с тремя мужчинами, которые пришли за долгом.
Однако жаловаться на происходящее Юрий Величко не хотел, несмотря то, что он лично знаком и с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, и с мэром Казани Ильсуром Метшиным.
Когда вся истрия с угрозами коллекторов фронтовику стала известна общественности, глава Авиастроительного района столицы ТатарстанаТимур Алибаев не только извинился перед Юрием Величко, но и подарил ему коньяк.
А вот и тот самый коньякФото: Алина ГАБДУЛИНА
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен