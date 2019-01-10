В квартире ветерана, которому коллекторы угрожали паяльником, сделают ремонт за счет управляющей компании

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:12:23+03:00

Жаловаться на происходящее Юрий Александрович не хотел, несмотря то, что ветеран лично знаком и Рустамом Миннихановым, и с Ильсуром Метшиным Фото: Алина ГАБДУЛИНА

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История 91-летнего фронтовика Юрия Величко, которому коллекторы угрожали "паяльник в одно место вставить", вновь получила свое продолжение. Так, управляющая компания, которая в 2018 году несколько раз отключала свет ветерану и присылала квитанции о якобы существующем долге в 45 тысяч рублей, теперь готова оплатить ремонт в его небольшой квартире.

Напомним, ранее с Юрием Величко в управляющей компании разговаривать вовсе не собирались. Более того, они передали долги пенсионера коллекторам.

- Они стали мне угрожать! Звонили, приходили, хулиганили, - рассказывал корреспонденту "КП-Казань" фронтовик о своей встрече с тремя мужчинами, которые пришли за долгом.

Однако жаловаться на происходящее Юрий Величко не хотел, несмотря то, что он лично знаком и с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, и с мэром Казани Ильсуром Метшиным.

Когда вся истрия с угрозами коллекторов фронтовику стала известна общественности, глава Авиастроительного района столицы ТатарстанаТимур Алибаев не только извинился перед Юрием Величко, но и подарил ему коньяк.

А вот и тот самый коньякФото: Алина ГАБДУЛИНА

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