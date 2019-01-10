2019-01-10T11:57:43+03:00
Общество

На новогодних праздниках в Татарстане родились более 800 детей

Об этом рассказала вице-премьер республики Лейла Фазлеева
Владимир КРУПСКИЙ
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Всего родились 833 малыша.Всего родились 833 малыша.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Татарстане с 31 декабря по 7 января зарегистрировано 467 преступлений. Это на 8% меньше по сравнению с новогодними праздниками прошлого года. Об этом сообщил заместитель начальника полиции МВД по РТ по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов.

В свою очередь вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что с 1 по 8 января в республике зарегистрировано более 27 тысяч случаев оказания скорой медицинской помощи. Самым же позитивным моментом, по словам Фазлеевой, стало рождение более 800 детей.

- На свет появились 833 маленьких гражданина Республики Татарстан. Это замечательная новогодняя неделя. Это, наверное, самая прекрасная цифра, которую мог принести нам Новый год, – заявила Лейла Фазлеева.

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