На кладбищах Казани в 2018 году обнаружили 3 тысячи исторических захоронений

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:36:37+03:00

Места упокоения военачальников, врачей, ученых и педагогов были найдены в Арском, Новотатарском и Архангельском кладбищах Фото: Михаил ФРОЛОВ

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По итогам 2018 года в Казани обнаружили 3 тысячи исторических захоронений. Места упокоения военачальников, врачей, ученых и педагогов были найдены в Арском, Новотатарском и Архангельском кладбищах. Все это стало возможно благодаря проекту "Казансие некрополи", который поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, что паралельно с этим 12 захоронений удостились возможности получить статус объектов культурного наследия.

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