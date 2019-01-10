На кладбищах Казани в 2018 году обнаружили 3 тысячи исторических захоронений
Это стало возможным благодаря проекту "Казанские некрополи"
Места упокоения военачальников, врачей, ученых и педагогов были найдены в Арском, Новотатарском и Архангельском кладбищахФото: Михаил ФРОЛОВ
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По итогам 2018 года в Казани обнаружили 3 тысячи исторических захоронений. Места упокоения военачальников, врачей, ученых и педагогов были найдены в Арском, Новотатарском и Архангельском кладбищах. Все это стало возможно благодаря проекту "Казансие некрополи", который поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Напомним, что паралельно с этим 12 захоронений удостились возможности получить статус объектов культурного наследия.
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