11 января в Казани без света оставят один поселок и садовое товарищество

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:32:15+03:00

Света не будет с 9:00 до 18:00. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Изменить размер текста: A A

11 января в Казани вновь запланировано отключение электричества. На сей раз без света останутся некоторые дома в Советском районе столицы Татарстана.

Так, с 9.00 до 18.00 света не будет в поселке Константиновка. В это же время без электричества останутся дома в садовом некоммерческом товариществе «Овощник».

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.