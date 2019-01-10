2019-01-10T12:32:15+03:00
Общество

11 января в Казани без света оставят один поселок и садовое товарищество

Электричество отключат из-за ремонтных работ
Владимир КРУПСКИЙ
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Света не будет с 9:00 до 18:00.Света не будет с 9:00 до 18:00.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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11 января в Казани вновь запланировано отключение электричества. На сей раз без света останутся некоторые дома в Советском районе столицы Татарстана.

Так, с 9.00 до 18.00 света не будет в поселке Константиновка. В это же время без электричества останутся дома в садовом некоммерческом товариществе «Овощник».

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

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