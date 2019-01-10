В одном из автосервисов Чебоксар сгорел BMW X5

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:39:08+03:00

Пожар потушили лишь спустя 25 минут после его начала

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Рано утром в четверг, 10 января, в автосервисе Чебоксар на Школьном проезде загорелся автомобиль BMW X5. Пожар вспыхнул в 4.30, а потушить его удалось лишь ближе к пяти часам утра.

Известно, что на месте работали 2 пожарные машины и 8 спасателей. В результате инцидента никто не пострадал, а вот дорогая иномарка восстановлению уже не подлежит.

- Причины возгорания выясняются, - сообщает пресс-служба МЧС по Чувашии.

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