В Татарстане во время пожара в бане погибла женщина
Пожар на территории домохозяйства на улице Островского в поселке Малый Акташ в Аксубаевском районе республики начался под утро 9 января, в среду. В 6.10 сосед обнаружил, что горит баня, и вызвал пожарных.
К приезду огнеборцев деревянная баня полыхала открытым огнем. Обрушились крыша и потолочное перекрытие. Соседи рассказали, что внутри бани мог остаться человек - 50-летняя хозяйка.
С огнем удалось справиться, но баня площадью 15 квадратных метров выгорела полностью. Во время разбора завалов внутри бани обнаружено тело хозяйки.
- По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей, - сообщили в МЧС Татарстана.
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