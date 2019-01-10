В Татарстане во время пожара в бане погибла женщина

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:17:58+03:00

Сгорела частная баня во дворе домохозяйства Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Пожар на территории домохозяйства на улице Островского в поселке Малый Акташ в Аксубаевском районе республики начался под утро 9 января, в среду. В 6.10 сосед обнаружил, что горит баня, и вызвал пожарных.

К приезду огнеборцев деревянная баня полыхала открытым огнем. Обрушились крыша и потолочное перекрытие. Соседи рассказали, что внутри бани мог остаться человек - 50-летняя хозяйка.

С огнем удалось справиться, но баня площадью 15 квадратных метров выгорела полностью. Во время разбора завалов внутри бани обнаружено тело хозяйки.

- По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей, - сообщили в МЧС Татарстана.