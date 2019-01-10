В трассах Татарстана появится система автоматического взвешивания машин

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:10:37+03:00

В ближайшие два года в республике будут установлены 12 соответствующих пунктов

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В ближайшие два года в Татарстане появится автоматическая система весового контроля транспортных средств на трассах. Согласно опубликованному на портале правовой информации республики документу, установлено будет 12 соответствующих пунктов.

В частности, если сейчас такой автоматический пункт имеется в Нижнекамске, то к концу 2019 года их появится еще четыре. Такое же количество будет установлено в 2020 году.

Всего на автоматическую систему весового контроля в регионе планируется потратить порядка 571,5 миллиона рублей.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Аппарата Кабинетов Министров Президента республики Татарстан, - значится в документе.

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