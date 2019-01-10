В Казани водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадали его жена и двухлетняя дочь
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Советском районе столицы Татарстана в среду, 9 января. В 13.45 на улице Губкина напротив дома 57А 30-летний водитель отечественного автомобиля "Лада Гранта" нарушил правила дорожного движения - он перед разворотом заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение, в результате чего его легковушка столкнулась с автомобилем Тойота Камри. Японской иномаркой управлял 32-летнего водителя.
В результате ДТП иномарку отбросило на светофор.
- Медицинская помощь потребовалась водителю "Лады" - он получил перелом позвоночника, сотрясение головного мозга, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - Травмы получили его 31-летняя жена и двухлетняя дочь. Девочка находилась момент ДТП в детском удерживающем устройстве, но это ее не уберегло от сотрясения головного мозга.
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