2019-01-10T09:36:17+03:00
Звезды

В Казани пройдет органный концерт Петера Дикке

Мероприятие состоится 17 января в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева
Лика ИСАЕВА
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Петер Дикке - уникальный органистПетер Дикке - уникальный органистФото: Из материалов пресс-службы
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В ГБКЗ имени Салиха Сайдашева 17 января состоится концерт в ркамках Международного фестиваля "Январские вечера у органа". В этот день выступит один из ведущих представителей органного искусства Европы, профессор Петер Дикке, проживающий в Кёльне. Выдающийся музыкант с уникальной репутацией музыкального энциклопедиста представит в концерте сочинения Баха, Дюпре, Жигу и других композиторов.

Именно профессору Дикке знаменитое нотное издательство "Брейткопф и Гертель" доверило право редактирования всех издаваемых органных сочинений.

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