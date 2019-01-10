В Казани пройдет органный концерт Петера Дикке
Мероприятие состоится 17 января в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева
Петер Дикке - уникальный органистФото: Из материалов пресс-службы
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В ГБКЗ имени Салиха Сайдашева 17 января состоится концерт в ркамках Международного фестиваля "Январские вечера у органа". В этот день выступит один из ведущих представителей органного искусства Европы, профессор Петер Дикке, проживающий в Кёльне. Выдающийся музыкант с уникальной репутацией музыкального энциклопедиста представит в концерте сочинения Баха, Дюпре, Жигу и других композиторов.
Именно профессору Дикке знаменитое нотное издательство "Брейткопф и Гертель" доверило право редактирования всех издаваемых органных сочинений.
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