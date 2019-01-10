Росгвардия Татарстана рассказала, что будет с оружием мужчины, пытавшегося застрелить охрану клуба
История с попыткой расстрелять охранников ночного клуба в Набережных Челнах 29 декабря 2018 года получила свое продолжение. Вопросом об использовании огнестрельного гладкоствольного оружия заинтересовались сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Татарстана. Ими была проведена служебная проверка по факту нахождения в общественном месте собственника длиноствольного охотничьего оружия в состоянии алкогольного опьянения.
- Оружие изъято, его владелец привлечен к административной ответственности, - сообщили в Росгвардии Татарстана. - Материалы по факту нарушения переданы для рассмотрения в судебный участок города Набережные Челны.
Злоумышленнику грозит штраф в размере до двух тысяч рублей или лишение иметь оружие сроком на один год.
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