2019-01-10T09:13:38+03:00
Происшествия

Росгвардия Татарстана рассказала, что будет с оружием мужчины, пытавшегося застрелить охрану клуба

ЧП произошло 29 декабря 2018 года
Лика ИСАЕВА
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Мужчину могут лишить права иметь оружие сроком на один год.Мужчину могут лишить права иметь оружие сроком на один год.Фото: Из материалов пресс-службы
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История с попыткой расстрелять охранников ночного клуба в Набережных Челнах 29 декабря 2018 года получила свое продолжение. Вопросом об использовании огнестрельного гладкоствольного оружия заинтересовались сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Татарстана. Ими была проведена служебная проверка по факту нахождения в общественном месте собственника длиноствольного охотничьего оружия в состоянии алкогольного опьянения.

- Оружие изъято, его владелец привлечен к административной ответственности, - сообщили в Росгвардии Татарстана. - Материалы по факту нарушения переданы для рассмотрения в судебный участок города Набережные Челны.

Злоумышленнику грозит штраф в размере до двух тысяч рублей или лишение иметь оружие сроком на один год.

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