В Казани 12 захоронениям хотят присвоить статус объектов культурного наследия

9 Янв. 2019 2019-01-09T19:16:42+03:00

Они находятся на Арском кладбище и Бишбалта

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В эту среду на пресс-конференции зампредседателя Татарского отделения Всероссийского общества охраны памятников искусства и культуры Фарида Забирова сообщила, что в Казани планируется придать статус объектов культурного наследия 12 захоронениям известных людей.

Шесть из них находятся на Арском кладбище и еще шесть на кладбище Бишбалта.

При этом было отмечено, что на сегодня в Казани такой статус имеют 38 захоронений.

Кроме того, в ближайшем будущем в планах рассмотрение вопроса о выделении денег в рамках муниципальных программ на благоустройство Ново-Татарского и Арского кладбищ в Казани, а также на установление опеки над захоронениями выдающихся личностей.

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