2019-01-09T18:56:45+03:00
Спорт

«КАМАЗ-Мастер» на ралли «Дакар-2019»: экипаж Эдуарда Николаева выиграл второй этап в Перу

Татарстанские гонщики преодолели расстояние от Писко до Сан-Хуан-де-Марконы за 3 часа и 47 минут
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта minsport.tatarstan.ruФото: с сайта minsport.tatarstan.ru
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7 января в столице ПеруЛима, стартовало ралли «Дакар-2019». После этого согласно сообщению от Минспорта Татарстана от 9 января, во втором этапе гонки победил экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-Мастер».

Он преодолел 342-километровый участок от Писко до Сан-Хуан-де-Марконы за 3 часа 47 минут. Вторым, после татарстанских гонщиков, с отставанием на 2 минуты и 39 секунд прибыл их один из главных соперников – экипаж голландца Жерара Де Роя.

Сообщается, что лидеры зачета прошли маршрут стабильно. При этом гонщикам «КАМАЗ-Мастер» два раза выступили в роли спасателей.

В итоге третьими на втором этапе стали также татарстанские спортсмены – экипаж Дмитрия Сотникова, а Айрат Мардеев и Андрей Каргинов в этот раз заняли 5 и 7 места в зачетной таблице.

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