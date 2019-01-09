В Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали люди
Этим вечером в столице Татарстана на улице Московская столкнулись автобус маршрута №63 и троллейбус рейса №7. Как сообщают очевидцы, в результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадали люди – медпомощь понадобилась трем девушкам. На место аварии прибыла бригада «скорой».
Фото: Юлия РЕВИНА
После столкновения троллейбус оказался на встречной полосе движения. В итоге проезд транспорта на том участке был затруднен.
Фото: Юлия РЕВИНА
Фото: Юлия РЕВИНА
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