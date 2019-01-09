2019-01-09T18:36:12+03:00
Происшествия

В Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали люди

По словам очевидцев ДТП, медпомощь понадобилась трем девушкам [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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На месте ДТП образовалась пробка.На месте ДТП образовалась пробка.Фото: Юлия РЕВИНА
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Этим вечером в столице Татарстана на улице Московская столкнулись автобус маршрута №63 и троллейбус рейса №7. Как сообщают очевидцы, в результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадали люди – медпомощь понадобилась трем девушкам. На место аварии прибыла бригада «скорой».

На месте ДТП образовалась пробка. Фото: Юлия РЕВИНА

На месте ДТП образовалась пробка.Фото: Юлия РЕВИНА

Фото: Юлия РЕВИНА

После столкновения троллейбус оказался на встречной полосе движения. В итоге проезд транспорта на том участке был затруднен.

На месте ДТП образовалась пробка. Фото: Юлия РЕВИНА

На месте ДТП образовалась пробка.Фото: Юлия РЕВИНА

Фото: Юлия РЕВИНА

На месте ДТП образовалась пробка. Фото: Юлия РЕВИНА

На месте ДТП образовалась пробка.Фото: Юлия РЕВИНА

Фото: Юлия РЕВИНА

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