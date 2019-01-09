В Нижнекамске болельщиков "Недели звезд хоккея" будет ждать двухметровый голкипер

9 Янв. 2019 2019-01-09T19:35:28+03:00

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В субботу, 12 января, в Нижнекамске начнется "Неделя звезд хоккея". В этот день на главной ледовой арене города команды молодежной лиги разыграют Кубок вызова. А в воскресенье, 13 января, здесь состоится звездное противостояние игроков Женской хоккейной лиги.

В преддверии этих мероприятий и последующей за ними "Недели" перед "Нефтехим Ареной" идет создание двухметрового голкипера и нескольких шайб, в которые будут вплавлены футболки. Именно эти арт-объекты удостоены чести встречать всех любителей хоккея.

- Уже скоро ледяные блоки примут нужные формы и будут подсвечены, преобразится лед и на самой арене, - сообщает пресс-служба мэрии Нижнекамска.

Известно, что над созданием скульптур на данный момент работают пять мастеров.

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