2019-01-09T19:35:28+03:00
Спорт

В Нижнекамске болельщиков "Недели звезд хоккея" будет ждать двухметровый голкипер

12 января на главной ледовой арене города команды молодежной хоккейной лиги разыграют Кубок вызова
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии НижнекамскаФото: пресс-служба мэрии Нижнекамска
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В субботу, 12 января, в Нижнекамске начнется "Неделя звезд хоккея". В этот день на главной ледовой арене города команды молодежной лиги разыграют Кубок вызова. А в воскресенье, 13 января, здесь состоится звездное противостояние игроков Женской хоккейной лиги.

В преддверии этих мероприятий и последующей за ними "Недели" перед "Нефтехим Ареной" идет создание двухметрового голкипера и нескольких шайб, в которые будут вплавлены футболки. Именно эти арт-объекты удостоены чести встречать всех любителей хоккея.

- Уже скоро ледяные блоки примут нужные формы и будут подсвечены, преобразится лед и на самой арене, - сообщает пресс-служба мэрии Нижнекамска.

Известно, что над созданием скульптур на данный момент работают пять мастеров.

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