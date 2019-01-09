С февраля из Казани можно будет долететь до китайского курорта Санья
География полетов из аэропорта Казани продолжает расширяться. Так, уже с 23 февраля текущего года открываются чартерные рейсы из столицы Татарстана на китайский курорт Санья, что на острове Хайнань.
Вылеты из столицы Татарстана будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам в 21.00 и субботам в 1.00.
- Для перелетов в Китай будет задействован Airbus A319 на 156 мест. Полеты будут выполняться с дозаправкой в Абакане, время стоянки – 30 минут. В расписании возможны изменения, - сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.
В рамках полетной программы туристы смогут отдохнуть на популярных курортах острова с развитой туристической инфраструктурой, посетить пляжи Южно-Китайского моря, буддистские святыни, природные парки и попробовать блюда колоритной национальной кухни. На острове расположены современные лечебные центры с традиционной китайской медициной и термальными источниками.
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