Жительница одной из деревень Чувашии слепила из снега танк Т-34

9 Янв. 2019 2019-01-09T19:59:20+03:00

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Что делать, если во взрослом возрасте хочется лепить фигуры из снега, а снеговики - это уже не солидно? Можно сделать что-то серьезное и масштабное. Например, танк Т-34. Именно этим и занялась Елена Патьянова из деревни Акчикасы в Чувашии в прошедшие новогодние выходные.

Идея создания такой фигуры пришла женщина в голову во время посещения одного из московских музеев. Несколько дней она приходила с работы и едва ли не до полуночи трудилась над своей скульптурой.

Фото: пресс-служба администрации Красночетайского района Чувашии

Отметим, что танк помог Елене занять 1 место в конкурсе "Лучшая снежная композиция к Новому Году" среди жителей Акчикасинского сельского поселения. Женщина получила благодарственное письмо и памятный подарок.

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