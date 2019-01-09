2019-01-09T19:59:20+03:00
Общество

Жительница одной из деревень Чувашии слепила из снега танк Т-34

Скульптура помогла женщине занять 1 место в конкурсе [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Красночетайского района ЧувашииФото: пресс-служба администрации Красночетайского района Чувашии
Изменить размер текста:

Что делать, если во взрослом возрасте хочется лепить фигуры из снега, а снеговики - это уже не солидно? Можно сделать что-то серьезное и масштабное. Например, танк Т-34. Именно этим и занялась Елена Патьянова из деревни Акчикасы в Чувашии в прошедшие новогодние выходные.

Идея создания такой фигуры пришла женщина в голову во время посещения одного из московских музеев. Несколько дней она приходила с работы и едва ли не до полуночи трудилась над своей скульптурой.

Фото: пресс-служба администрации Красночетайского района Чувашии

Фото: пресс-служба администрации Красночетайского района Чувашии

Отметим, что танк помог Елене занять 1 место в конкурсе "Лучшая снежная композиция к Новому Году" среди жителей Акчикасинского сельского поселения. Женщина получила благодарственное письмо и памятный подарок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Лишь бы не угнали ночью": в Казани на улице Короленко дети слепили автомобиль "Мерседес" (подробности)

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнекамске болельщиков "Недели звезд хоккея" будет ждать двухметровый голкипер
В Казани 12 захоронениям хотят присвоить статус объектов культурного наследия
Казанский театр им. Г.Камала представит в Москве пять постановок
«КАМАЗ-Мастер» на ралли «Дакар-2019»: экипаж Эдуарда Николаева выиграл второй этап в Перу
В Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали люди
В Чебоксарах будут судить экс-пристава за присвоение арестованных у должника вещей
С февраля из Казани можно будет долететь до китайского курорта Санья
Телеведущая Дарья Миронова будет помогать наставнику казанского "Ак Барса" на "Матче звезд КХЛ"
В Казани больше месяца ищут 23-летнего парня, который ушел в летних кроссовках и пропал
Из бюджета Казани выделят 5 миллионов рублей на пожарную сигнализацию для школ и детсада
В Казани автоцистерна протаранила поезд с вагонами для газа
«Зимние корпоративные игры 2019» в Татарстане пройдут по 25 видам спорта
В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли автомобилиста из снежного плена
От 21 градуса мороза до 2 градусов тепла: в Татарстане прогнозируют резкое потепление
Новогодние каникулы 2019 в Казани: главную елку города посетили около 200 тысяч человек
Оргкомитет WorldSkills 2019 проведет свое ключевое заседание в Казани 24 января
В Чебоксарах сгорел пункт проката коньков