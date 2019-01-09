2019-01-09T19:05:45+03:00
Звезды

Казанский театр им. Г.Камала представит в Москве пять постановок

Среди них премьеры последних двух лет
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: с сайта tatmsk.tatarstan.ruФото: с сайта tatmsk.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

С 11 по 16 января в Москве, в Государственном академическом Малом театре России пройдут гастроли казанского театра им. Г.Камала. Сообщает полномочное представительство Татарстана в России.

В новом, 113-ом сезоне, татарстанская труппа представит столичным зрителям пять постановок. Среди них премьеры последних двух лет.

Так, 11 января гастроли откроются спектаклем «Мой белый калфак». Это история о первом телемосте между татарами Казани и Америки.

12 января и 16 января будет показана постановка «Взлетел петух на плетень». Она повествует о раздоре двух семей из-за пустяка.

13 января будет представлен спектакль «Вызывали?» З.Хакима в постановке Ф.Бикчантаева. Эта комедия о ссоре, которая возникает после возращения мужа в семью после санатория.

14 января зрители увидят историю «Миркай и Айсылу» Н.Исанбета в постановке Ильгиза Зайниева. К этой пьесе казанский театр обратился 30 лет спустя.

15 января в Москве также покажут спектакль «И это жизнь?» Г.Исхаки в постановке А.Заббарова.

Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница одной из деревень Чувашии слепила из снега танк Т-34
В Нижнекамске болельщиков "Недели звезд хоккея" будет ждать двухметровый голкипер
В Казани 12 захоронениям хотят присвоить статус объектов культурного наследия
«КАМАЗ-Мастер» на ралли «Дакар-2019»: экипаж Эдуарда Николаева выиграл второй этап в Перу
В Казани при столкновении автобуса и троллейбуса пострадали люди
В Чебоксарах будут судить экс-пристава за присвоение арестованных у должника вещей
С февраля из Казани можно будет долететь до китайского курорта Санья
Телеведущая Дарья Миронова будет помогать наставнику казанского "Ак Барса" на "Матче звезд КХЛ"
В Казани больше месяца ищут 23-летнего парня, который ушел в летних кроссовках и пропал
Из бюджета Казани выделят 5 миллионов рублей на пожарную сигнализацию для школ и детсада
В Казани автоцистерна протаранила поезд с вагонами для газа
«Зимние корпоративные игры 2019» в Татарстане пройдут по 25 видам спорта
В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли автомобилиста из снежного плена
От 21 градуса мороза до 2 градусов тепла: в Татарстане прогнозируют резкое потепление
Новогодние каникулы 2019 в Казани: главную елку города посетили около 200 тысяч человек
Оргкомитет WorldSkills 2019 проведет свое ключевое заседание в Казани 24 января
В Чебоксарах сгорел пункт проката коньков