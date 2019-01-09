Казанский театр им. Г.Камала представит в Москве пять постановок

9 Янв. 2019 2019-01-09T19:05:45+03:00

Среди них премьеры последних двух лет

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С 11 по 16 января в Москве, в Государственном академическом Малом театре России пройдут гастроли казанского театра им. Г.Камала. Сообщает полномочное представительство Татарстана в России.

В новом, 113-ом сезоне, татарстанская труппа представит столичным зрителям пять постановок. Среди них премьеры последних двух лет.

Так, 11 января гастроли откроются спектаклем «Мой белый калфак». Это история о первом телемосте между татарами Казани и Америки.

12 января и 16 января будет показана постановка «Взлетел петух на плетень». Она повествует о раздоре двух семей из-за пустяка.

13 января будет представлен спектакль «Вызывали?» З.Хакима в постановке Ф.Бикчантаева. Эта комедия о ссоре, которая возникает после возращения мужа в семью после санатория.

14 января зрители увидят историю «Миркай и Айсылу» Н.Исанбета в постановке Ильгиза Зайниева. К этой пьесе казанский театр обратился 30 лет спустя.

15 января в Москве также покажут спектакль «И это жизнь?» Г.Исхаки в постановке А.Заббарова.