2019-01-09T18:12:15+03:00
Происшествия

В Чебоксарах будут судить экс-пристава за присвоение арестованных у должника вещей

Изъятые вещи потянули на сумму более 65 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего пристава-исполнителя Чебоксар по статье «мошенничество», завершено.

По версии следствия, в ноябре 2014 года в столице Чувашии, работая судебным исполнителем, без постановления о наложении ареста забрал у должника его вещи. В том числе, музыкальный центр, телевизор и ноутбук. Имущество потянуло на сумму более 65 тысяч рублей.

Вот только эти вещи не пошли с молотка для оплаты долгов, да к тому же и не были внесены в книгу учета арестованного имущества. Пристав распорядился забранным имуществом по собственному усмотрению.

- Дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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