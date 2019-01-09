2019-01-09T16:21:48+03:00
Происшествия

В Казани автоцистерна протаранила поезд с вагонами для газа

По предварительным данным, водитель не заметил состав
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Авария с участием автоцистерны и железнодорожного состава, в котором было четыре цистерны для перевозки газа, произошла 8 января в 11.00 в Авиастроительном районе столицы Татарстана на улице Тэцевской.

По предварительным данным, водитель автомобиля грубо нарушил ПДД - он не остановился перед железно-дорожным переездом, на котором зажегся предупредительный сигнал и сработала звуковая сигнализация. В результате этого грузовой состав врезался в машину и, протащив ее, прижал к опоре путепровода.

Обошлось без пострадавших. В свою очередь водитель грузовика заявил, что он двигался на разрешающие сигналы.

Пока шла ликвидация последствий ДТП, на данном участке образовалась большая пробка в обоих направления движения.

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