В Казани автоцистерна протаранила поезд с вагонами для газа
Авария с участием автоцистерны и железнодорожного состава, в котором было четыре цистерны для перевозки газа, произошла 8 января в 11.00 в Авиастроительном районе столицы Татарстана на улице Тэцевской.
По предварительным данным, водитель автомобиля грубо нарушил ПДД - он не остановился перед железно-дорожным переездом, на котором зажегся предупредительный сигнал и сработала звуковая сигнализация. В результате этого грузовой состав врезался в машину и, протащив ее, прижал к опоре путепровода.
Обошлось без пострадавших. В свою очередь водитель грузовика заявил, что он двигался на разрешающие сигналы.
Пока шла ликвидация последствий ДТП, на данном участке образовалась большая пробка в обоих направления движения.
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